В ЕС призвали власти Казахстана уважать право на мирный протест

Евросоюз призывает уважать право граждан на мирный протест в Казахстане. Об этом сообщается в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Признавая право на мирные демонстрации, ЕС ожидает, что они будут ненасильственными и лишёнными какого-либо подстрекательства к насилию», — говорится в заявлении.

В Европейском союзе также порекомендовали воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия.

«ЕС также призывает власти уважать право на мирный протест», — заключается в тексте.

Ранее председатель ОБСЕ Збигнев Рау также призвал к деэскалации ситуации с протестами в Казахстане.

В Мангистауской области жители Казахстана массово вышли на улицы с призывом снизить стоимость топлива. Позднее протесты распространились по всей стране.

Подробнее в трансляции RT о происходящем в Казахстане.