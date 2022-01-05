В ЕС призвали власти Казахстана уважать право на мирный протест

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Евросоюз призывает уважать право граждан на мирный протест в Казахстане. Об этом сообщается в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
В ЕС призвали власти Казахстана уважать право на мирный протест
  • © AP Photo/Yan Blagov

«Признавая право на мирные демонстрации, ЕС ожидает, что они будут ненасильственными и лишёнными какого-либо  подстрекательства к насилию», — говорится в заявлении.

В Европейском союзе также порекомендовали воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия.

«ЕС также призывает власти уважать право на мирный протест», — заключается в тексте.

Ранее председатель ОБСЕ Збигнев Рау также призвал к деэскалации ситуации с протестами в Казахстане.

В Мангистауской области жители Казахстана массово вышли на улицы с призывом снизить стоимость топлива. Позднее протесты распространились по всей стране.

Подробнее в трансляции RT о происходящем в Казахстане.

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