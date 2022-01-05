Чавушоглу обсудил со Столтенбергом планируемое заседание Совета Россия — НАТО 12 января

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе разговора стороны обсудили предстоящее заседание Совета Россия — НАТО 12 января, сообщает телеканал NTV.

«Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе разговора состоялся обмен мнениями перед встречей министров иностранных дел НАТО и заседанием Совета НАТО — Россия», — отмечает телеканал.

Ранее в Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия — НАТО 12 января.

В свою очередь, Столтенберг сообщил, что в ходе заседания Совета Россия — НАТО 12 января будут рассмотрены вопросы военной безопасности в Европе, тема Украины, а также меры, связанные с сокращением рисков и военной транспарентностью.