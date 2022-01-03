Политолог Светов прокомментировал слова лидеров пяти ядерных держав о войне и гонке вооружений

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Дарья Ускова
Политолог Юрий Светов в беседе с RT отреагировал на заявление лидеров пяти ядерных держав о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений в этой сфере.
Политолог Светов прокомментировал слова лидеров пяти ядерных держав о войне и гонке вооружений
  • РИА Новости

«Тут подходит очень хорошее выражение: «Лучше поздно, чем никогда», потому что (президент России. — RT) Владимир Путин в прошлом году предлагал провести совещание руководителей ядерных держав, чтобы обсудить вопросы недопустимости применения ядерного оружия в конфликтах», — отметил эксперт.

По его мнению, предпосылкой к такому заявлению также послужил телефонный разговор президентов России и США, в ходе которого американский лидер Джо Байден затронул тему недопустимости применения ядерного оружия.

Кроме того, Светов пояснил, что «главным сторонником» возможности использования ядерного оружия являются США.

Эксперт добавил, что если тезисы, содержавшиеся в заявлении, будут соблюдаться, то это станет «обнадёживающим началом 2022 года».

Ранее руководители пяти ядерных держав опубликовали совместное заявление о «недопущении войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижении стратегических рисков». 

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