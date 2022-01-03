Пять ядерных держав заявили о необходимости предотвращения ядерной войны

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Лидеры пяти ядерных держав опубликовали заявление о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений в этой сфере.
Пять ядерных держав заявили о необходимости предотвращения ядерной войны
  • ©Caspar Benson
  • Gettyimages.ru

Совместное заявление России, Китая, США, Великобритании и Франции опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что пять ядерных стран «считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков».

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далекоидущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения — пока они продолжают существовать — должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны», — говорится в сообщении.

Стороны считают, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть запрещено.

Отмечается, что стороны сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Соединённых Штатах отмечается опасная тенденция на снижение порога возможного применения ядерного оружия.

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 30 декабря не раз подчёркивал, что ядерную войну нельзя начинать, также её нельзя и выиграть. Об этом сообщил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

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