Пять ядерных держав заявили о необходимости предотвращения ядерной войны
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Совместное заявление России, Китая, США, Великобритании и Франции опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что пять ядерных стран «считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков».
«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Поскольку применение ядерного оружия имело бы далекоидущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения — пока они продолжают существовать — должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны», — говорится в сообщении.
Стороны считают, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть запрещено.
Отмечается, что стороны сохраняют приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Соединённых Штатах отмечается опасная тенденция на снижение порога возможного применения ядерного оружия.
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 30 декабря не раз подчёркивал, что ядерную войну нельзя начинать, также её нельзя и выиграть. Об этом сообщил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.