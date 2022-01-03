Захарова: документ о недопущении ядерной войны был подготовлен по инициативе России 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявление лидеров пяти ядерных держав о необходимости предотвращения ядерной войны было создано по инициативе российской стороны.

«Этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Отмечается, что его обнародование предполагалось осуществить к началу десятой конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая должна была открыться в Нью-Йорке 4 января, но была отложена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Захарова отметила, что Москва приветствует совместное заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

«Российская Федерация твёрдо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Мы последовательно продвигали идею о подтверждении данного принципа всеми государствами ядерной «пятёрки», — отметила она.

Ранее лидеры пяти ядерных держав опубликовали заявление о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений в этой сфере.

Документ был опубликован на сайте Кремля.