Захарова: документ о недопущении ядерной войны был подготовлен по инициативе России
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«Этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
Отмечается, что его обнародование предполагалось осуществить к началу десятой конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая должна была открыться в Нью-Йорке 4 января, но была отложена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.
Захарова отметила, что Москва приветствует совместное заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.
«Российская Федерация твёрдо исходит из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Мы последовательно продвигали идею о подтверждении данного принципа всеми государствами ядерной «пятёрки», — отметила она.
Ранее лидеры пяти ядерных держав опубликовали заявление о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений в этой сфере.
Документ был опубликован на сайте Кремля.