«Пятёрка» ядерных государств отметила, что их оружие не нацелено на другие страны

Россия, Китай, США, Великобритания и Франция подтверждают, что их ядерное оружие не нацелено друг на друга или на третьи страны.

«Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство», — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Лидеры пяти ядерных держав опубликовали заявление о необходимости предотвращения ядерной войны и недопустимости гонки вооружений в этой сфере.

В нём отмечается, что пять ядерных стран «считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков».