Израиль разрешает с 9 января въезд вакцинированным от COVID-19 туристам из ряда стран

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Израиль разрешает с 9 января въезд в страну вакцинированным и переболевшим коронавирусом туристам из стран с умеренным уровнем заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили в израильском Минздраве.

«Премьер-министр и министры иностранных дел, здравоохранения, внутренних дел, туризма и транспорта пришли к выводу, что с воскресенья, 9 января, вакцинированные и переболевшие COVID-19 иностранцы из «оранжевых» стран (с умеренным уровнем заболеваемости. — RT) смогут получить разрешение на въезд», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что туристам из «красных» зон въезд в страну по-прежнему не разрешён. В эту категорию входят США, Великобритания, Турция, Мексика и Швейцария. России в этом списке нет.

Ранее премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что в стране началась пятая волна эпидемии коронавируса.

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