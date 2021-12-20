Израиль внёс США и ещё девять стран в «красный» список по коронавирусу
- AP
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
Указанные государства будут внесены в «красный» список в полночь 21 декабря.
Посещение данных стран запрещено, за исключением особых случаев.
Ранее премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что в стране началась пятая волна эпидемии коронавируса.
Также Беннет подписал распоряжение, разрешающее спецслужбе ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) отслеживать геолокации заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон».