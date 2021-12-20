Израиль внёс США и ещё девять стран в «красный» список по коронавирусу

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Израильское правительство приняло решение о внесении Соединённых Штатов, Италии, Бельгии, ФРГ, Венгрии, Португалии, Канады, Швейцарии, Турции и Марокко в список «красных» стран по коронавирусу.
Израиль внёс США и ещё девять стран в «красный» список по коронавирусу
  • AP

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

Указанные государства будут внесены в «красный» список в полночь 21 декабря. 

Посещение данных стран запрещено, за исключением особых случаев.

Ранее премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что в стране началась пятая волна эпидемии коронавируса.

Также Беннет подписал распоряжение, разрешающее спецслужбе ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) отслеживать геолокации заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон».

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