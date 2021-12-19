Премьер Израиля объявил о пятой волне коронавируса
- AP
«Штамм «омикрон» уже в Израиле — от кнессета до детских садов. Число (заболеваний) пока ещё невысокое, однако этот штамм более заразный… Пятая волна началась», — приводит РИА Новости слова Беннета.
Он отметил, что сделавшие третью прививку даже в случае инфицирования болеют более легко.
Ранее сообщалось, что Беннет подписал распоряжение, разрешающее спецслужбе ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) отслеживать геолокации заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон».