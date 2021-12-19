Премьер Израиля объявил о пятой волне коронавируса

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Премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что в стране началась пятая волна эпидемии коронавируса.
Премьер Израиля объявил о пятой волне коронавируса
  • AP

«Штамм «омикрон» уже в Израиле — от кнессета до детских садов. Число (заболеваний) пока ещё невысокое, однако этот штамм более заразный… Пятая волна началась», — приводит РИА Новости слова Беннета.

Он отметил, что сделавшие третью прививку даже в случае инфицирования болеют более легко.

Ранее сообщалось, что Беннет подписал распоряжение, разрешающее спецслужбе ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) отслеживать геолокации заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон».

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