Премьер Израиля объявил о пятой волне коронавируса

Премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что в стране началась пятая волна эпидемии коронавируса.

«Штамм «омикрон» уже в Израиле — от кнессета до детских садов. Число (заболеваний) пока ещё невысокое, однако этот штамм более заразный… Пятая волна началась», — приводит РИА Новости слова Беннета.

Он отметил, что сделавшие третью прививку даже в случае инфицирования болеют более легко.

Ранее сообщалось, что Беннет подписал распоряжение, разрешающее спецслужбе ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) отслеживать геолокации заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон».