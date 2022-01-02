МИД России держит на контроле ход расследования дел задержанных в Белоруссии россиян

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Российская сторона держит на постоянном контроле ситуацию с россиянами, которые находятся под следствием и судом в Белоруссии. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
МИД России держит на контроле ход расследования дел задержанных в Белоруссии россиян
  • Legion-Media

«Независимо от общественного резонанса держим на  постоянном контроле дела всех россиян, оказавшихся в  затруднительной жизненной ситуации, в том числе в  Белоруссии, в частности Софьи Сапеги и Егора Дудникова», — сказал он.

Руденко уточнил, что защита прав россиян за рубежом является одним из ключевых направлений работы внешнеполитической службы России.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении Сапеги.

Ей инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.

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