МИД России держит на контроле ход расследования дел задержанных в Белоруссии россиян
- Legion-Media
«Независимо от общественного резонанса держим на постоянном контроле дела всех россиян, оказавшихся в затруднительной жизненной ситуации, в том числе в Белоруссии, в частности Софьи Сапеги и Егора Дудникова», — сказал он.
Руденко уточнил, что защита прав россиян за рубежом является одним из ключевых направлений работы внешнеполитической службы России.
Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении Сапеги.
Ей инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.