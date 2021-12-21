В Кремле прокомментировали защиту находящихся под судом в Белоруссии россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва делает всё возможное для защиты своих граждан, находящихся под следствием и судом в Белоруссии.

«Судебное или иное преследование любого российского гражданина за рубежом — это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность. И судьбой любого российского гражданина, который преследуется за рубежом, занимается российская сторона через наше загранпредставительство. Всё, что можно, делается для защиты наших граждан», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Он отметил, что российская сторона находится в постоянном диалоге с белорусской.

21 декабря стало известно, что россиянка Софья Сапега написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил отчим Сапеги Сергей Дудич.