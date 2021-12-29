В Белоруссии уголовное дело в отношении россиянки Сапеги направлено в суд
- Reuters
«Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гражданки Российской Федерации Софьи Сапеги...» — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.
Ей инкриминированы ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.
21 декабря стало известно, что Сапега написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил её отчим Сергей Дудич.