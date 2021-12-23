Писатель Михаил Конев заявил о необходимости вернуть Сапегу из Белоруссии в Россию

Писатель, политик Михаил Конев в рамках стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил о необходимости вернуть россиянку Софью Сапегу из Белоруссии в Россию.

Как Конев отметил во время стрима, если бы у него была возможность задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции, он бы спросил про Сапегу и необходимость её возвращения на родину.

«Россиянка Софья Сапега находится в Белоруссии, и она находится в заключении. Я хочу, чтобы её вернули на родину и судили здесь по нашим законам, если есть за что судить», — сказал политик.

Он заявил, что девушка виновата лишь в том, что «связалась с непонятным парнем». Под «непонятным парнем» Конев подразумевал основателя признанного экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

«Кем бы он ни был, он сознательно шёл своим путём... за любовь судить нельзя», — отметил Конев.

21 декабря стало известно, что Сапега написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил её отчим Сергей Дудич.