Премьер Греции Мицотакис выразил надежду, что «омикрон» станет последним штаммом COVID-19
«Некоторые (учёные. — RT) считают, что «омикрон» может быть последней главой, пока пандемия действительно станет эндемическим заболеванием», — приводит слова премьера его пресс-служба.
Восемь из десяти граждан Греции вакцинированы от коронавируса, заявил Мицотакис.
Также скоро в страну состоится поставка новых препаратов от коронавируса.
«Эти лекарства также эффективны против мутации «омикрон». Мы будем одной из первых европейских стран, которые получат их, и на основе протоколов, которые будут определены экспертами, мы сможем их предоставить», — заключил он.
В начале декабря в Греции был зафиксирован первый случай заболевания штаммом коронавируса «омикрон».
19 декабря власти страны ввели новые ограничения на въезд.