Премьер Греции Мицотакис выразил надежду, что «омикрон» станет последним штаммом COVID-19

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил надежду, что с победой над штаммом «омикрон» завершится пандемия коронавируса.

«Некоторые (учёные. — RT) считают, что «омикрон» может быть последней главой, пока пандемия действительно станет эндемическим заболеванием», — приводит слова премьера его пресс-служба.

Восемь из десяти граждан Греции вакцинированы от коронавируса, заявил Мицотакис.

Также скоро в страну состоится поставка новых препаратов от коронавируса.

«Эти лекарства также эффективны против мутации «омикрон». Мы будем одной из первых европейских стран, которые получат их, и на основе протоколов, которые будут определены экспертами, мы сможем их предоставить», — заключил он.

В начале декабря в Греции был зафиксирован первый случай заболевания штаммом коронавируса «омикрон».

19 декабря власти страны ввели новые ограничения на въезд. 

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