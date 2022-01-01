Президент Финляндии назвал требования России к НАТО несовместимыми с безопасностью Европы
- Legion-Media
«Декабрьский ультиматум России беспокоит Европу. Он несовместим со сложившимся порядком обеспечения европейской безопасности», — заявил Ниинистё в своём новогоднем обращении к гражданам страны.
Он отметил, что необходимо соблюдать фундаментальный принцип равенства всех государств.
По его словам, ситуация вокруг европейской безопасности быстро накаляется.
17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.
Также глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что НАТО является геополитическим проектом по освоению территорий после распада Советского Союза.