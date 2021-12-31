В Госдуме заявили, что альянс НАТО уже «вступил» на Украину

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Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что альянс НАТО уже «вступил» на Украину, там присутствуют инструкторы и строится инфраструктура организации.
В Госдуме заявили, что альянс НАТО уже «вступил» на Украину
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«Но практическая проблема заключается не столько во вступлении Украины в НАТО, сколько в том, что НАТО уже «вступило» в Украину. Американцы и британцы, они сегодня в военном отношении осваивают Украину», — приводит РИА Новости его слова.

Затулин добавил, что на украинской территории появились инструкторы, консультанты, военные, также там создаются различные базы.

«Всё это обратимо при желании. Как раз этого, как мне кажется, и добивается президент России (Владимир Путин. — RT)», — подытожил парламентарий.

Ранее в Кремле отметили, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена оказался полезен обеим сторонам.

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