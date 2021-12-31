В Кремле заявили, что разговор Путина и Байдена оказался полезен обеим сторонам

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена оказался полезен обеим сторонам. Соответствующая информация приводится на сайте Кремля.

«В целом разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны договорились о продолжении регулярных контактов на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран начали переговоры.

Телефонный разговор президентов США и России продлился 50 минут.

В Кремле отмечали, что Владимир Путин счёл необходимым провести телефонный разговор с Джо Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.