В Кремле заявили, что разговор Путина и Байдена оказался полезен обеим сторонам
- AP
«В целом разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны договорились о продолжении регулярных контактов на высшем уровне.
Ранее сообщалось, что лидеры двух стран начали переговоры.
Телефонный разговор президентов США и России продлился 50 минут.
В Кремле отмечали, что Владимир Путин счёл необходимым провести телефонный разговор с Джо Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.