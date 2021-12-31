Депутат Госдумы Белик прокомментировал телефонный разговор Путина и Байдена

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

По мнению парламентария, переговоры двух лидеров — это событие, к которому «привлечено внимание всех политиков и дипломатов».

«И то, что сказал наш президент, про жёсткость ответа на возможные санкции, про требования юридически закрепить гарантии безопасности России, в том числе гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ, — всё это ещё раз подчеркивает позицию России и её значительную роль на международной арене, а также то, что нашей стране нужны конкретные ответы от США», — подчеркнул Белик.

Он добавил, что Россия в очередной раз заявила «о красных линиях, которые Соединённые Штаты и Североатлантический альянс пересекать не должны».

«Заявление сделано для США, но принять к сведению его должен весь мир», — заключил собеседник RT.

Ранее в Кремле отметили, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена оказался полезен обеим сторонам.