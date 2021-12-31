Сенатор Совфеда Сергей Цеков прокомментировал телефонные переговоры Путина и Байдена

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал состоявшийся телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

«Самое главное, что разговор идёт и разговор интенсивный. Работа будет соответствующая. Я оцениваю всё положительно», — высказался сенатор.

Он отметил, что «это снимает определённую напряжённость, которая, безусловно, имеется и у нас в России, и за пределами России».

«Надеюсь, что по результатам этих переговоров будут достигнуты договорённости, которые позволят нам жить в мире и спокойствии», — выразил уверенность собеседник RT.

Ранее президент США Джозеф Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул особую ответственность обеих стран за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом.