Сенатор Совфеда Сергей Цеков прокомментировал телефонные переговоры Путина и Байдена
- AP
«Самое главное, что разговор идёт и разговор интенсивный. Работа будет соответствующая. Я оцениваю всё положительно», — высказался сенатор.
Он отметил, что «это снимает определённую напряжённость, которая, безусловно, имеется и у нас в России, и за пределами России».
«Надеюсь, что по результатам этих переговоров будут достигнуты договорённости, которые позволят нам жить в мире и спокойствии», — выразил уверенность собеседник RT.
Ранее президент США Джозеф Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул особую ответственность обеих стран за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом.