Байден заявил об отсутствии планов размещать наступательные вооружения на Украине

Президент США Джо Байден в ходе телефонного звонка сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что Вашингтон не будет размещать ударные наступательные вооружения на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Джозеф Байден подчеркнул... что у Вашингтона нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин заявил, что при появлении инфраструктуры НАТО на Украине подлётное время ракет сократится до семи-десяти минут.

7 декабря в ходе переговоров с Джо Байденом Путин назвал красными линиями для Москвы дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение на украинской территории наступательных вооружений.