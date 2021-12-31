Байден заявил об отсутствии планов размещать наступательные вооружения на Украине
«Джозеф Байден подчеркнул... что у Вашингтона нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения», — говорится в сообщении.
Ранее Владимир Путин заявил, что при появлении инфраструктуры НАТО на Украине подлётное время ракет сократится до семи-десяти минут.
7 декабря в ходе переговоров с Джо Байденом Путин назвал красными линиями для Москвы дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение на украинской территории наступательных вооружений.