В Великобритании заявили о «суровых последствиях» в случае «вторжения» России на Украину

Член британской палаты лордов Зак Голдсмит заявил, что Москва может столкнуться с «суровыми экономическими и дипломатическими последствиями» в случае «военного вторжения» на Украину. Так он ответил на вопрос своего коллеги Майкла Анкрама о возможной реакции Лондона и НАТО на «наращивание Россией военного присутствия» у украинских границ. RT ознакомился с перепиской политиков.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия наращивает военное присутствие рядом с украинской границей... Мы пристально следим за ситуацией и дали России ясно понять, что любое военное вторжение на Украину будет стратегической ошибкой и приведёт к суровым экономическим и дипломатическим последствиям», — уточнил Голдсмит.

Комментируя эти заявления, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина назвала их политическим инструментом. В разговоре с RT эксперт отметила, что сейчас у представителей британского политического истеблишмента нет единого мнения по ряду проблем. В частности, их позиции расходятся в вопросе противодействия COVID-19.

«В этой ситуации необходима какая-то скрепляющая повестка, стабилизирующая внутреннюю ситуацию. В таких случаях всегда предлагали борьбу с внешней угрозой, например, с Россией. Это уже традиционно. Я не знаю каких-либо других примеров, когда упоминалась какая-то другая страна», — сказала Ерёмина.

По её мнению, поиск врага — это способ переключить внимание с внутренних проблем на внешние. Аналитик добавила, что подобная риторика с большой степенью вероятности не будет иметь каких-либо последствий.

«Для принятия соответствующего решения должна быть законодательная инициатива. А сама по себе дискуссия вокруг определённых «вызовов», как это называется теперь, остаётся именно дискуссией. Она может повлиять на диспозицию сил, на отношение к каким-то обстоятельствам, но не более того. Пока это традиционное жонглирование, к которому очень часто прибегают при решении бюрократических задач и хвастаются тем, что стоят «на страже мира и спокойствия, благоденствия всей Европы». Они таким образом показывают свою обеспокоенность — это очень важно для них самих. Украина никого в данном случае не интересует», — заключила Ерёмина.

В Москве неоднократно комментировали и опровергали появившиеся сообщения о том, что Россия якобы не исключает «военного вторжения» на Украину. Так, Владимир Путин подчёркивал, что российские войска никому не угрожают, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что нагнетание информационной напряжённости происходит «с целью дальнейшей демонизации России» и позиционирования Москвы как «некоей стороны потенциального агрессора».