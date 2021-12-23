США и Европе предложили ряд мер по «сдерживанию» России вблизи украинских границ

В Международной кризисной группе (неправительственный аналитический центр) выразили обеспокоенность в связи с «наращиванием российских военных сил» около границы с Украиной. В связи с этим аналитики предложили США, Европе и России осуществить «постановочную деэскалацию», чтобы вернуться за стол переговоров. С докладом организации ознакомился RT.

«Прежде всего США, европейские державы и Россия заключат осторожное соглашение — достаточно осмотрительное, чтобы власти ни одной из стран не выглядели слабыми в глазах своего населения, — соглашение об отказе от военных действий, которые будут восприниматься другой стороной как носящие особенно провокационный характер», — говорится в тексте документа.

Для России такое соглашение будет означать не только отвод войск от украинской границы, но и демонтаж инфраструктуры и оборудования в регионе, полагают авторы публикации.

В свою очередь, они предлагают Западу взять на себя обязательства по ограничению военно-морских учений в акватории Чёрного и Балтийского морей, а также сократить риторику о вступлении Украины и Грузии в НАТО.

По мнению специалистов, такая сделка позволит приостановить «провокационные военные учения» и вернуться к мирным переговорам. Вместе с тем в ICG предлагают также заключить соглашение «об ограничении развёртывания военных сил и действий в очагах нестабильности в Европе».

Ранее МИД России опубликовал проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

Предложения Москвы включают в том числе обязательство сторон не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга.

Международная кризисная группа (ICG) — созданная в 1995 году неправительственная организация, аналитический центр, одним из основателей которого был Джордж Сорос.