Захарова рассказала о противоречиях в политике США

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Мария Захарова, официальный представитель МИД России, в эфире радио «Комсомольская правда» обозначила некоторые противоречия в политике Соединённых Штатов.
Захарова рассказала о противоречиях в политике США
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Об этом пишет kp.ru.

«В Америке много противоречий. Например, она не может поддержать резолюцию Генассамблеи ООН о недопущении расизма и ксенофобии — якобы это нарушает постулат их Конституции о свободе слова. Но при этом считается нормальным блокировать страницы в соцсетях, даже действующего президента, за «неправильные» высказывания. Или вот что с ВТО? США сами блокируют работу арбитража в структуре этой организации, где могли бы решаться торговые споры между странами. Но когда они оценивают наши контрсанкции, говорят, что нужно жить по правилам ВТО», — сказала Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что иск Евросоюза во Всемирную торговую организацию против политики импортозамещения России показал, как страны ЕС оценили «глупость» своих элит.

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