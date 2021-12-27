Захарова высказалась об иске ЕС в ВТО против импортозамещения России
Она отметила, что ЕС подал иск на сумму €290 млрд.
«Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
По её словам, «глупость» заключается в том, что импортозамещение стало ответом России на санкции ЕС.
Она добавила, что «несамостоятельность» проявилась в принятии решении о введении санкции под давлением Вашингтона.
Ранее, как сообщала газета «Известия», Евросоюз потребовал от России €290 млрд посредством обращения во Всемирную торговую организацию.