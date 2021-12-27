Захарова высказалась об иске ЕС в ВТО против импортозамещения России

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Иск Евросоюза во Всемирную торговую организацию (ВТО) против политики импортозамещения России показал то, как страны ЕС оценили «глупость» своих элит, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она отметила, что ЕС подал иск на сумму €290 млрд.

«Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По её словам, «глупость» заключается в том, что импортозамещение стало ответом России на санкции ЕС.

Она добавила, что «несамостоятельность» проявилась в принятии решении о введении санкции под давлением Вашингтона.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Евросоюз потребовал от России €290 млрд посредством обращения во Всемирную торговую организацию. 

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