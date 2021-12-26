Дипломат Ульянов назвал проблемой нравственности жалобы ЕС на импортозамещение в России

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал большими проблемами нравственности претензии ЕС к Москве на €290 млрд за ущерб, полученный европейскими странами из-за программы импортозамещения в Российской Федерации.

«ЕС, который ввёл экономические санкции против России, добивается компенсации от России за её контрмеры (программу импортозамещения). Он обвиняет Москву в «нелегальной дискриминации» против европейских товаров! Вы можете в это поверить? Большие проблемы нравственности», — написал Ульянов в Twitter.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Евросоюз потребовал от России €290 млрд посредством обращения во Всемирную торговую организацию.

Претензии ЕС связаны с тремя предпринятыми Россией мерами: «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при государственных закупках.

Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT отметила, что подобное требование является «признанием ЕС ошибочности» санкционной политики в отношении России, нанёсшей «непоправимый ущерб» европейскому экономическому сообществу.