В Совфеде назвали призыв ЕС к России через ВТО признанием ошибочности санкционной политики

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что Евросоюз потребовал от России €290 млрд посредством обращения во Всемирную торговую организацию (ВТО).

По словам Ковитиди, подобное требование является «признанием ЕС ошибочности» санкционной политики в отношении России, нанёсшей «непоправимый ущерб» европейскому экономическому сообществу.

«Ведь именно вследствие европейских санкций Россия была вынуждена применить политику импортозамещения. Учитывая данный негативный опыт, европейским лидерам необходимо оперативно отреагировать на то, что рождественские праздники не обещают потепления, а энергетический кризис уверенно охватывающий Европу, требует безотлагательного ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», — подчеркнула сенатор.

Парламентарий добавила, что европейским лидерам нужно определиться, «как долго они будут идти на поводу у США и нести миллиардные убытки в ущерб интересам европейского сообщества».

Ранее, как сообщала газета «Известия», Евросоюз потребовал от России €290 млрд посредством обращения во Всемирную торговую организацию.

Претензии ЕС связаны с тремя предпринятыми Россией мерами: «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при государственных закупках.