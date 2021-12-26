Аналитик Оленченко назвал псевдопретензиями позицию ЕС по политике импортозамещения России

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Евросоюз потребовал от России €290 млрд посредством обращения во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Как отмечалось, именно на такую сумму Россия якобы дискриминировала европейские товары политикой импортозамещения.

«Первым в глаза бросается то, что эта инициатива не является европейской, она была озвучена США примерно в таком же ключе... То, что мы сейчас услышали со стороны ЕС, это продолжение американского тезиса», — подчеркнул Оленченко.

Он добавил: это в очередной раз доказывает, что Евросоюз «не отличается самостоятельностью» «ни в идеологическом плане, ни в фактическом».

По мнению эксперта, всё, что сказано в данных «псевдопретензиях», идёт вразрез с международной практикой.

«То естьпросматривается попытка навязать какие-то условия для России и, исходя из этих придуманных условий, выдвигать претензии», — отметил аналитик.

Ранее, как сообщала газета «Известия», Евросоюз потребовал от России €290 млрд посредством обращения во Всемирную торговую организацию.

Претензии ЕС связаны с тремя предпринятыми Россией мерами: с «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при государственных закупках.

В ЕС пояснили, что эти ограничения ставят иностранных производителей в экономически менее выгодные условия и лишают возможности здоровой конкуренции.