Евросоюз потребовал от России €290 млрд посредством обращения во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что именно на такую сумму Россия якобы дискриминировала европейские товары политикой импортозамещения.

В ВТО рассмотрят данный спорт, который, скорее всего, станет одним из крупнейших по цене.

Уточняется, что претензии Евросоюза связаны с тремя предпринятыми Россией мерами: с «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квоты при государственных закупках.

В ЕС пояснили, что эти ограничения ставят иностранных производителей в экономически менее выгодные условия и лишают возможности здоровой конкуренции.

Ранее торгпред США Кэтрин Тай назвала импортозамещение в России нарушением норм ВТО.

В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции против России.

Позднее в МИД России усомнились в возможности принятия Вашингтоном мер по линии ВТО против Москвы