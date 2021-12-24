В МИД России усомнились в возможности принятия Вашингтоном мер по линии ВТО против Москвы

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что маловероятно, что Соединённые Штаты смогут принять какие-либо меры по линии ВТО против России.

«Ответных мер по линии ВТО против России не будет. Торговая политика нашей страны проводится в полном соответствии с правилами ВТО, мы ничего не нарушаем», — сказал он РИА Новости.

По его словам, в октябре представители России уже обсуждали американские претензии в ходе обзора торговой политики России в ВТО.

«Партнёры задали нам почти две сотни вопросов и получили на них исчерпывающие ответы», — сказал дипломат.

Также Панкин добавил, что сама система разрешения споров ВТО функционирует в ограниченном режиме, потому что Апелляционный орган не работает.

Ранее в офисе торгового представителя Соединённых Штатов Кэтрин Тай заявили, что США видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО).

В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции против России.