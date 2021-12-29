ЕС сожалеет о решении суда ликвидировать «Мемориал»

Евросоюз сожалеет о решении Верховного суда ликвидировать «Мемориал»* по иску Генпрокуратуры, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Евросоюз выражает крайнее сожаление в связи с решением Верховного суда России о ликвидации международного «Мемориала», — написал Боррель в своём Twitter.

The EU strongly deplores the Russian Supreme Court decision to liquidate #Memorial International, which has an important role in protecting

the memory of political repression & violation of human rights.



1/2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 28, 2021

По его словам, эта организация играет важную роль в сохранении памяти о репрессиях.

28 декабря Верховный суд России принял решение ликвидировать «Мемориал».

Как заявил прокурор, организация искажает память о Великой Отечественной войне и создаёт «лживый образ СССР как террористического государства».

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.