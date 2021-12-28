Прокурор заявил, что «Мемориал» искажает память о войне и создаёт лживый образ СССР
- РИА Новости
«Международный «Мемориал»* создавался как организация по увековечиванию памяти, а сейчас практически полностью сосредоточился на том, чтобы искажать историческую память, в первую очередь о Великой Отечественной войне», — цитирует РИА Новости представителя Генпрокуратуры.
По его мнению, организация «создаёт лживый образ СССР как террористического государства».
Ранее Генеральная прокуратура России попросила Верховный суд ликвидировать «Мемориал». Пресс-служба ведомства объяснила, почему обратилась в Верховный суд.
В частности, отмечается, что «Мемориал» осуществляет свою деятельность с нарушением Конституции России.
Также Тверской суд Москвы признал правозащитный центр «Мемориал» виновным в нарушении закона об иноагентах и обязал выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.
* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.