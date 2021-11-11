Верховный суд России призвали ликвидировать признанный иноагентом «Мемориал»

Генеральная прокуратура России попросила Верховный суд ликвидировать признанный иностранным агентом центр «Мемориал»*.

Как сообщили в пресс-службе суда РИА Новости, соответствующее заявление будет рассмотрено 25 ноября.

«Иск о ликвидации международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (внесено Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) и его структурных подразделений назначен к рассмотрению на 25 ноября», — сказали в суде.

Отмечается, что иск поступил в суд два дня назад, основания не сообщаются.

Ранее Тверской суд Москвы признал правозащитный центр «Мемориал» виновным в нарушении закона об иноагентах и обязал выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.