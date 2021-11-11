В Генпрокуратуре России объяснили свой иск о закрытии «Мемориала»

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Пресс-служба Генпрокуратуры России объяснила, почему обратилась в Верховный суд с иском о закрытии признанного иностранным агентом центра «Мемориал»*.
В Генпрокуратуре России объяснили свой иск о закрытии «Мемориала»

    Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе ведомства отметили, что по результатам проверки было зафиксировано, что центр грубо нарушал закон.

    «Учитывая... «Мемориал» осуществляют свою деятельность с нарушением Конституции России и с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, 8 ноября 2021 года Генеральной прокуратурой России в Верховный суд России направлено административное исковое заявление о ликвидации», — говорится в заявлении.

    Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура России попросила Верховный суд ликвидировать признанный иностранным агентом центр «Мемориал».

    1 октября Тверской суд Москвы признал правозащитный центр «Мемориал» виновным в нарушении закона об иноагентах и обязал выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

    * Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.

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