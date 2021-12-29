Госдеп США осудил решение суда о ликвидации «Мемориала»

Госдеп США осудил решение Верховного суда ликвидировать «Мемориал»* по иску Генпрокуратуры, заявил пресс-секретарь американского ведомства Нед Прайс.

«Мы призываем остановить нападки на гражданское общество в России», — приводит РИА Новости слова Прайса во время телефонного брифинга.

По его словам, в США «осуждают решение суда» по которому был ликвидирован «Мемориал».

28 декабря Верховный суд России принял решение ликвидировать «Мемориал».

Как заявил прокурор, организация искажает память о Великой Отечественной войне и создаёт «лживый образ СССР как террористического государства».

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.