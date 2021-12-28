Посол США Салливан возмутился решением суда о ликвидации «Мемориала»

Посол США в России Джон Салливан возмутился решением Верховного суда ликвидировать «Мемориал»* по иску Генпрокуратуры.

«Сегодняшнее решение Верховного Суда России о закрытии «Международного Мемориала»* — одной из старейших и наиболее известных российских правозащитных организаций — это вопиющая и трагическая попытка подавить свободу слова и стереть историю», — говорится в сообщении американской дипмиссии, которая приводит слова посла.

28 декабря Верховный суд России принял решение ликвидировать «Мемориал».

Как заявил прокурор, организация искажает память о Великой Отечественной войне и создаёт «лживый образ СССР как террористического государства».

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.