Попова: «омикрон» в ЮАР вызывает более лёгкое течение заболевания COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что омикрон-штамм коронавируса на территории ЮАР вызывает более лёгкое течение заболевания коронавирусной инфекцией.
Попова: «омикрон» в ЮАР вызывает более лёгкое течение заболевания COVID-19
  • AP

Об этом она сказала на встрече руководителей стран Содружества Независимых Государств.

По её словам, тяжёлая форма заболевания фиксируется только у тех, кто не привит, и у тех, кто имеет сопутствующие заболевания.

RT вёл прямую трансляцию.

Также Попова допустила, что «омикрон» может вызвать перегрузку системы здравоохранения из-за его высокой заразности.

Кроме того, она заявила, что коронавирус уже демонстрирует сезонность. По её словам, новые штаммы коронавируса будут продолжать появляться.

Вирусолог Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, что защитить от инфицирования омикрон-штаммом коронавируса может группоспецифический иммунитет, образующийся от контакта с несколькими вариантами COVID-19.

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