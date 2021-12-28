Попова: «омикрон» в ЮАР вызывает более лёгкое течение заболевания COVID-19
- AP
Об этом она сказала на встрече руководителей стран Содружества Независимых Государств.
По её словам, тяжёлая форма заболевания фиксируется только у тех, кто не привит, и у тех, кто имеет сопутствующие заболевания.
RT вёл прямую трансляцию.
Также Попова допустила, что «омикрон» может вызвать перегрузку системы здравоохранения из-за его высокой заразности.
Кроме того, она заявила, что коронавирус уже демонстрирует сезонность. По её словам, новые штаммы коронавируса будут продолжать появляться.
Вирусолог Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, что защитить от инфицирования омикрон-штаммом коронавируса может группоспецифический иммунитет, образующийся от контакта с несколькими вариантами COVID-19.