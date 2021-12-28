Попова: «омикрон» в ЮАР вызывает более лёгкое течение заболевания COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что омикрон-штамм коронавируса на территории ЮАР вызывает более лёгкое течение заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом она сказала на встрече руководителей стран Содружества Независимых Государств.

По её словам, тяжёлая форма заболевания фиксируется только у тех, кто не привит, и у тех, кто имеет сопутствующие заболевания.

RT вёл прямую трансляцию.

Также Попова допустила, что «омикрон» может вызвать перегрузку системы здравоохранения из-за его высокой заразности.

Кроме того, она заявила, что коронавирус уже демонстрирует сезонность. По её словам, новые штаммы коронавируса будут продолжать появляться.

Вирусолог Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, что защитить от инфицирования омикрон-штаммом коронавируса может группоспецифический иммунитет, образующийся от контакта с несколькими вариантами COVID-19.