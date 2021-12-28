«Сохранившиеся со времён СССР связи играют свою положительную роль»: Путин — о сотрудничестве стран — членов СНГ

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RT
Во вторник, 28 декабря, состоялась неформальная встреча руководителей стран — участников Содружества Независимых Государств. В ней принимают участие лидеры России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В рамках очной встречи были подведены итоги председательства Белоруссии в СНГ в 2021 году, состоялся обмен мнениями по решению общих проблем, а также обсуждение дальнейших мер по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономическому развитию стран организации. RT вёл прямую трансляцию.

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