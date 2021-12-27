Представитель кабмина ФРГ Бюхнер приветствовал возможность саммита Россия — НАТО 12 января

Правительство Германии приветствует идею организации 12 января саммита Россия — НАТО. Об этом заявил в ходе брифинга представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

«В первую очередь нас порадовало бы, если бы это заседание Совета Россия — НАТО при участии России состоялось», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил организовать встречу 12 января.

В МИД России отметили, что Москва получила предложение Брюсселя и рассматривает его.

Замглавы МИД Грушко заявил, что главной темой встречи с НАТО станут гарантии безопасности.