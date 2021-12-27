Замглавы МИД Грушко заявил, что главной темой встречи с НАТО станут гарантии безопасности

Основной темой в рамках Совета Россия — НАТО 12 января станут предложения России по гарантиям безопасности. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

«Мы исходим из того, что предметом рассмотрения будут все наши предложения, включая нерасширение НАТО», — цитирует Грушко РИА Новости.

По его словам, Россия в настоящий момент прорабатывает предложение Североатлантического альянса об организации Совета Россия — НАТО.

В частности, решается вопрос о составе российской делегации.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил организовать встречу 12 января.

В МИД России отметили, что Москва получила предложение Брюсселя и рассматривает его.