Замглавы МИД Грушко заявил, что главной темой встречи с НАТО станут гарантии безопасности
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«Мы исходим из того, что предметом рассмотрения будут все наши предложения, включая нерасширение НАТО», — цитирует Грушко РИА Новости.
По его словам, Россия в настоящий момент прорабатывает предложение Североатлантического альянса об организации Совета Россия — НАТО.
В частности, решается вопрос о составе российской делегации.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил организовать встречу 12 января.
В МИД России отметили, что Москва получила предложение Брюсселя и рассматривает его.