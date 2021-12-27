Замглавы МИД России Рябков заявил, что Москва не блефует по гарантиям безопасности

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что российская сторона не блефует в вопросах предложенных гарантий безопасности.
Замглавы МИД России Рябков заявил, что Москва не блефует по гарантиям безопасности
  • AP

Он также подчеркнул, что Россия будет всеми силами внедрять на Западе понимание этого.

«Когда мы говорим совершенно твёрдо и определённо, что требуем официального отзыва решения Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО... когда мы говорим, что дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить... мы не блефуем. Это наши реальные предложения. Понимание этого нужно внедрять всеми силами, и мы будем этим заниматься», — цитирует его ТАСС.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Россия готова к прямому диалогу с НАТО по предложениям Москвы о гарантиях безопасности.

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