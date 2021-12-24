В МИД России выразили готовность к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности

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Россия готова к прямому диалогу с НАТО по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В МИД России выразили готовность к прямому диалогу с НАТО по гарантиям безопасности
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«Мы подтверждаем готовность к прямому диалогу с НАТО по российскому проекту договорённостей о гарантиях безопасности России», — сказала Захарова.

Как подчеркнула дипломат, речь пойдёт об исключении дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток и размещении ударных систем вооружений в непосредственной близости от российских границ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получала обратной связи от стран НАТО по гарантиям безопасности.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО. При этом она подтвердила, что переговоры с Россией пройдут в январе.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.

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