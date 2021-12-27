Аналитик Подберёзкин прокомментировал заявление экс-депутата Рады о НАТО и России

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT прокомментировал мнение экс-депутата Рады Мураева о том, что при обсуждении гарантий безопасности НАТО «следовало бы потребовать» от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Комментировать подобные заявления украинских псевдополитиков очень тяжело. Кто такой этот бывший депутат и какое отношение он имеет к внешней политике Украины, а тем более России? Скорее, вопрос возникает, зачем это делается», — объяснил Подберёзкин.

По его словам, подобные заявления, содержащие придуманные и не имеющие отношения к реальности поводы, делаются для того, чтобы «содействовать обострению ситуации между Украиной и Россией».

«В результате такого рода заявлений, совершенно бездумных, необоснованных, очень часто глупых, остаётся только одно — враждебность по отношению к России», — заключил собеседник RT.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев высказал мнение, что при обсуждении гарантий безопасности НАТО «следовало бы потребовать» от России не принимать новые страны в ОДКБ.