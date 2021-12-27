Экс-депутат Рады Мураев: НАТО надо потребовать от России не принимать новые страны в ОДКБ

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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев высказал мнение, что при обсуждении гарантий безопасности НАТО «следовало бы потребовать» от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Экс-депутат Рады Мураев: НАТО надо потребовать от России не принимать новые страны в ОДКБ
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом он заявил в эфире телеканала «НАШ».

«Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока (ОДКБ. — RT), по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения», — цитирует РИА Новости Мураева.

Ранее сообщалось, что Москва получила предложение Североатлантического альянса о созыве Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января 2022 года и рассматривает его.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявлял, что участие в предстоящем заседании Совета Россия — НАТО высокопоставленных военных принципиально важно.

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