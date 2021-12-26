Аналитик Штефец: Россия имеет право дать отпор Западу
- Legion-Media
Специалист подчеркнул, что мир впервые оказался столь близок к войне со времён Карибского кризиса 1962 года.
По его словам, Запад уже исчерпал все возможности унизить Россию и решил пойти ва-банк.
«Если хотите подразнить (русского. — RT) медведя, сначала убедитесь, что вам есть куда бежать», — отметил Штефец.
Как констатировал аналитик, «Россия уже не имеет отходных путей ни с политической, ни с военной точки зрения, так как западные государства успели нарушить все возможные дипломатические соглашения и Венские договорённости, ввести бессмысленные экономические санкции и обвинить Москву в нарушении прав человека».
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россию «припёрли» к красным линиям в вопросах безопасности.
Он отметил, что Запад довёл российскую сторону до такого состояния, что им пора сказать: «Остановитесь».
Российский лидер также подчеркнул, что ответ России на расширение НАТО на восток может быть «самым разным», решение будет зависеть от предложений, которые сделают наши военные эксперты.