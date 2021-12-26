Аналитик Штефец: Россия имеет право дать отпор Западу

Заявления, сделанные российским президентом Владимиром Путиным, указывают на то, что Москва чувствует себя загнанной в угол и не может не ответить на действия США и их союзников по НАТО. Такое мнение в беседе с изданием Parlamentní listy выразил военный аналитик Ярослав Штефец.

Специалист подчеркнул, что мир впервые оказался столь близок к войне со времён Карибского кризиса 1962 года.

По его словам, Запад уже исчерпал все возможности унизить Россию и решил пойти ва-банк.

«Если хотите подразнить (русского. — RT) медведя, сначала убедитесь, что вам есть куда бежать», — отметил Штефец.

Как констатировал аналитик, «Россия уже не имеет отходных путей ни с политической, ни с военной точки зрения, так как западные государства успели нарушить все возможные дипломатические соглашения и Венские договорённости, ввести бессмысленные экономические санкции и обвинить Москву в нарушении прав человека».

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россию «припёрли» к красным линиям в вопросах безопасности.

Он отметил, что Запад довёл российскую сторону до такого состояния, что им пора сказать: «Остановитесь».

Российский лидер также подчеркнул, что ответ России на расширение НАТО на восток может быть «самым разным», решение будет зависеть от предложений, которые сделают наши военные эксперты.