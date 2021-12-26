Глава МИД Германии Бербок анонсировала ужесточение правил оборонного экспорта

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью агентству DPA заявила, что в стране планируется ужесточить критерии одобрения контрактов оборонного экспорта.
Глава МИД Германии Бербок анонсировала ужесточение правил оборонного экспорта
  • AP

«Мы чётко заявили как коалиция (нового правительства ФРГ), что мы проведём переоценку политики оборонного экспорта последних лет. Поэтому мы работаем над законом об оборонном экспорте, который более чётко определит критерии, по которым одобряются контракты на экспорт оборонной продукции», — сказала министр, её слова приводит РИА Новости.

Такое решение она приняла после того, как правительство ушедшей в отставку Ангелы Меркель одобрило за 2021 год оборонные контракты на рекордную сумму — более €9 млрд (более половины контактов были одобрены в последние дни работы правительства и были предназначены Египту).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул ФРГ за отказ продавать оружие его стране.

В свою очередь, посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что слишком оптимистично ждать от Германии предоставления вооружения Киеву.

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