WP: глава МИД Украины Кулеба признал доминирование России в Азовском море

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия в военном отношении имеет существенное преимущество над Украиной в Азовском море. Об этом пишет газета The Washington Post.

«С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия», — приводит издание заявление Кулебы.

По его мнению, в случае войны российская сторона станет активно использовать данное преимущество для оказания давления на украинские южные города, расположенные на побережье Азовского моря.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой и не собирается ни на кого нападать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.