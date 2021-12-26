WP: глава МИД Украины Кулеба признал доминирование России в Азовском море
«С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия», — приводит издание заявление Кулебы.
По его мнению, в случае войны российская сторона станет активно использовать данное преимущество для оказания давления на украинские южные города, расположенные на побережье Азовского моря.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой и не собирается ни на кого нападать.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.