Кустурица высказался об отключении RT DE от спутникового вещания

Режиссёр Эмир Кустурица в эфире RT высказался об отключении RT DE от спутникового вещания после того, как немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять телеканал со своей платформы.

«Боюсь, что это концепция, исторически восходящая к Первой и Второй мировым войнам, когда Германия дважды безуспешно пыталась завоевать Россию. И мы наблюдаем симптомы такого же стремления, исходящего от Германии, но даже и от более широкой части Запада», — сказал он.

По словам Кустурицы, Германию «всегда подталкивали к завоеванию России».

«И это сейчас, думаю, начало истории, которая начинается с борьбы со спутниковым вещанием. Проблема в том, что другие, мейнстримные, телекомпании лишь транслируют политику элиты, вы же показываете жизни людей. Вот за что вас хотят наказать», — отметил режиссёр.

По его словам, «на Западе не желают видеть правду». Также Кустурица считает, что «рынок уже давно подмял под себя демократию».

«Рынок стал таким «священным местом», где они хотят, чтобы люди просто потребляли новости. Не только товары, но и новости, которые будут формировать мир и сознание, функционирующее на заданных ими частотах! Так что это борьба... но нам нужно двигаться дальше», — сказал Кустурица.

Также он заявил, что по мере того, как на RT оказывают давление, аудитория телеканала будет всё увеличиваться.

22 декабря стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал защитить интересы канала RT DE.