Ряд стран Европы выразил сожаление решением Мали о сотрудничестве с «группой Вагнера»
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое распространило Министерство иностранных дел Франции.
«Мы, международные партнёры, приверженные поддержке Мали и её народа... решительно осуждаем размещение наёмников на малийской территории», — говорится в заявлении.
Ранее Евросоюз принял решение о введении санкций в отношении лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с деятельностью так называемой группы Вагнера.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данные ограничения.