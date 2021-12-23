Ряд стран Европы выразил сожаление решением Мали о сотрудничестве с «группой Вагнера»

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Главы МИД 12 стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии и Канады подготовили совместное заявление, в котором выразили сожаление решением Мали о сотрудничестве с «группой Вагнера».
Ряд стран Европы выразил сожаление решением Мали о сотрудничестве с «группой Вагнера»
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, которое распространило Министерство иностранных дел Франции.

«Мы, международные партнёры, приверженные поддержке Мали и её народа... решительно осуждаем размещение наёмников на малийской территории», — говорится в заявлении.

Ранее Евросоюз принял решение о введении санкций в отношении лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с деятельностью так называемой группы Вагнера.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала данные ограничения.

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