Захарова прокомментировала санкции ЕС против «группы Вагнера»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала санкции ЕС в отношении лиц, которые, по мнению Евросоюза, связаны с деятельностью так называемой группы Вагнера.

Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Захарова отметила, что данные ограничения являются нарушением основополагающих норм международного права, так как они ставят под сомнение суверенное право государств самостоятельно выбирать способы обеспечения своей безопасности, включая коммерческие предложения.

«Отмечаем, что частные военные компании неподконтрольны официальным властям Российской Федерации. Независимые государства, самостоятельно оценивая собственные возможности в сфере безопасности, имеют все основания для налаживания взаимодействия с внешними партнёрами по своему усмотрению. Получается, что своими незаконными ограничениями Евросоюз ставит под сомнение суверенное право государств — членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику», — заявила она.

По мнению представителя МИД, право каждого государства самостоятельно прибегать к услугам частных компаний на коммерческой основе, включая те, которые работают в сфере безопасности, «ощутимо тяготит европейских партнёров», а также «обостряет их постимперские амбиции».

«Это прямое нарушение основополагающих норм международного права», — подчеркнула Захарова.

Ранее Евросоюз принял решение о введении санкций в отношении лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с деятельностью так называемой группы Вагнера.

Данный шаг положительно оценили в США.