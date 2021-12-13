ЕС ввёл санкции против «группы Вагнера»

Евросоюз принял решение о введении санкций в отношении лиц, которые, по мнению ЕС, связаны с деятельностью так называемой группы Вагнера.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на решение, опубликованное в официальном журнале ЕС.

Отмечается, что соответствующее решение приняли в ходе совещания глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе.

«Группа Вагнера» включена в санкционный список за якобы нарушения прав человека в Сирии, Ливии, Судане, Центральноафриканской республике, Мозамбике и на Украине.

Отмечается, что санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС, заморозку активов и ограничения на сотрудничество.

15 ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз достиг консенсуса о введении санкций против ЧВК Вагнера.

Также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ЕС намерен ввести санкции против ЧВК Вагнера.